Эрик Карлссон: У нас нет никакого графика переговоров по новому контракту

Хоккей 25 января 2019 10:16 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед проводит в «Сан-Хосе» свой последний сезон по семилетнему контракту.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон рассказал о переговорах с клубом о подписании нового контракта.

28-летний швед перешел в «Сан-Хосе» из «Оттавы» в сентябре прошлого года. По окончании нынешнего сезона завершается срок действия его семилетнего контракта, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

«Да, время близится, – сказал Карлссон во время общения с журналистами на Матче всех звезд в Сан-Хосе. – Мы все знаем об этом. Этого никак не избежать. Вы, ребята, будете говорить об этом, а я думать. Так все и происходит.

У нас нет никакого графика. Мы все будем делать негласно. Дуг Уилсон великолепно к нам относится с того момента, как мы приехали. Он очень уважителен к нам. Мы с женой это крайне ценим. Когда придет время принятия решения – когда бы это ни произошло, – я думаю, нам предоставят самую полную информацию для того, чтобы оно было правильным».