Стивен Стэмкос: Это просто безумие, насколько Кучеров любит хоккей

Хоккей 25 января 2019 10:43 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский форвард лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос высказался о своем партнере Никите Кучерове, который возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

«Люди не понимают, насколько усердно он работает, особенно за пределами льда, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Абсолютно все у него про хоккей.

Он пишет мне смс – ты видел этот гол, видел, как сыграл парень в том эпизоде, обратил внимание, сколько этот парень отыграл в том матче? Это просто безумие, насколько он любит хоккей и хочет стать лучшим».

Напомним, на счету Кучерова 78 (22+56) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он набрал 100 (39+61) очков в 80 играх. Этот результат остается лучшим в его карьере в НХЛ.

26-27 января Стэмкос, Кучеров, а также голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский примут участие в Матче всех звезд НХЛ в Сан-Хосе.