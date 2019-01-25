Стивен Стэмкос: Это просто безумие, насколько Кучеров любит хоккей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей25 января 2019 10:43Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Стивен Стэмкос: Это просто безумие, насколько Кучеров любит хоккей

Российский форвард лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос высказался о своем партнере Никите Кучерове, который возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

«Люди не понимают, насколько усердно он работает, особенно за пределами льда, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Абсолютно все у него про хоккей.

Он пишет мне смс – ты видел этот гол, видел, как сыграл парень в том эпизоде, обратил внимание, сколько этот парень отыграл в том матче? Это просто безумие, насколько он любит хоккей и хочет стать лучшим».

Напомним, на счету Кучерова 78 (22+56) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он набрал 100 (39+61) очков в 80 играх. Этот результат остается лучшим в его карьере в НХЛ.

26-27 января Стэмкос, Кучеров, а также голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский примут участие в Матче всех звезд НХЛ в Сан-Хосе.

#нхл#хк тампа-бэй лайтнинг#стэмкос стивен#кучеров никита
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта