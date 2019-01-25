Александр Осипов: Главное – правильно действовать на льду. У «Спартака» с этим проблемы - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 11:07Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Александр Осипов: Главное – правильно действовать на льду. У «Спартака» с этим проблемы

Защитник московского «Спартака» Александр Осипов прокомментировал игру столичнгого клуба перед дерби с «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Главное, нужно правильно действовать на льду – не выдумывать ничего, играть просто, как того требуют от нас тренеры.

В последних двух матчах у нас были с этим проблемы – и с «Северсталью», и с «Торпедо», несмотря на то что у Нижнего Новгорода выиграли крупно. Все равно у наших ворот создавались неприятности, но хорошо, что вратарь выручал, а мы вовремя забили нужные голы», – поделился Осипов, чьи слова приводят «Известия».

Напомним, команды проведут матч сегодня, 25 января. Встреча стартует в 19.30 по московскому времени.

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