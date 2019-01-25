Билл Дэйли: Быть номером один среди российских игроков НХЛ – это монументальное достижение Овечкина

Хоккей 25 января 2019 13:39 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Капитан «Вашингтона» сравнялся по набранным очкам с Сергеем Федоровым.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о достижении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который сравнялся по набранным очкам с лучшим бомбардиром лиги среди российских игроков Сергеем Федоровым.

«В НХЛ было много великих хоккеистов из России, – приводит слова Дэйли официальный сайт телеканала «360°». – Быть номером один среди них – это монументальное достижение. Овечкин заслужил быть на вершине списка, и он должен гордиться этим».

Напомним, в среду 33-летний российский нападающий забил гол в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:6), набрав 1179-е (644+535) очко за карьеру в НХЛ. Он сравнялся с Федоровым, поднявшись на 49-е место в списке бомбардиров за всю историю лиги.