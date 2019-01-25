Шайба Овечкина – в списке десяти самых красивых голов первой части сезона НХЛ (видео)

Национальная хоккейная лига подвела итоги первой половины регулярного сезона.
Шайба российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина попала в список самых красивых голов первой части сезона НХЛ.
Гол Овечкина в ворота «Каролины» 14 декабря попал в топ-10. Сам матч закончился победой «Вашингтона» в серии буллитов.
What's better than one @Enterprise Hat Trick? Two!— Washington Capitals (@Capitals) 15 декабря 2018 г.
Ovi does it again. #ALLCAPS #CapsCanes pic.twitter.com/Loib1ji3ew
Самым красивым голом признана шайба хоккеиста «Торонто» Остона Мэттьюса. Второе место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Тройку лучших замкнул Нил Пионк из «Нью-Йорк Рейнджерс».