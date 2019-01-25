Шайба Овечкина – в списке десяти самых красивых голов первой части сезона НХЛ (видео)

Хоккей 25 января 2019 14:06 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Сметанникова Дарья

Национальная хоккейная лига подвела итоги первой половины регулярного сезона.

Шайба российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина попала в список самых красивых голов первой части сезона НХЛ.

Гол Овечкина в ворота «Каролины» 14 декабря попал в топ-10. Сам матч закончился победой «Вашингтона» в серии буллитов.

Самым красивым голом признана шайба хоккеиста «Торонто» Остона Мэттьюса. Второе место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Тройку лучших замкнул Нил Пионк из «Нью-Йорк Рейнджерс».