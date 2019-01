Шайба Овечкина – в списке десяти самых красивых голов первой части сезона НХЛ (видео)

Шайба российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина попала в список самых красивых голов первой части сезона НХЛ.

Гол Овечкина в ворота «Каролины» 14 декабря попал в топ-10. Сам матч закончился победой «Вашингтона» в серии буллитов.

What's better than one @Enterprise Hat Trick? Two!

Ovi does it again. #ALLCAPS #CapsCanes pic.twitter.com/Loib1ji3ew