Остон Мэттьюз: Капитан? В команде есть Таварес и Стэмкос, дам им возможность рулить - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 14:27Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Остон Мэттьюз: Капитан? В команде есть Таварес и Стэмкос, дам им возможность рулить

Американец будет капитаном команды Атлантического дивизиона на Матче всех звезд НХЛ.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о том, на кого во время Матча всех звезд НХЛ переложит исполнение обязанностей капитана команды Атлантического дивизиона.

«Это круто и особенная честь, которую я даже не мог себе представить, – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ. – Но в команде есть такие парни, как (Джон) Таварес и (Стивен) Стэмкос, которые (в лиге) давно.

Поэтому я хочу дать им возможность всем рулить, а сам постараюсь попросить у них максимум советов».

Напомним, Матч всех звезд пройдет 26-27 января в Сан-Хосе.

В нынешнем сезоне 21-летний американец набрал 43 (21+22) очка в 35 матчах регулярного чемпионата.

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