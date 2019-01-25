Диц может начать новый сезон в «Авангарде»

Хоккей 25 января 2019 14:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Канадец из «Барыса» согласился на переход в омский клуб.

Защитник «Барыса» Даррен Диц может перейти в межсезонье в «Авангард», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

По информации источника, стороны уже провели переговоры, и 25-летний канадец согласился на переход. Одной из причин этого решения стало желание Дица играть под руководством своего соотечественника – Боба Хартли.

В четверг председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов присутствовал в Санкт-Петербурге на матче регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Барыс» (3:2) и дал окончательное добро на подписание контракта с защитником.

Отметим, что Диц проводит второй сезон в «Барысе» и в 44 матчах набрал 46 (13+33) очков при показателе полезности «+23» и 43 минутах штрафа. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

В 2011 году «Монреаль» выбрал Дица в пятом раунде драфта под общим 138-м номером. В НХЛ он провел 13 матчей за «канадцев» в сезоне 2015/2016 и набрал в них 5 (1+4) очков.

Также он выступал за фарм-клубы «Вашингтона» («Херши Беарз») и «Далласа» («Техас Старз»).