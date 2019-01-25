Джон Таварес: Приятно видеть, что у «Айлендерс» все в порядке - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 15:12Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Джон Таварес: Приятно видеть, что у «Айлендерс» все в порядке

Канадец провел девять лет в составе «островитян».

Форвард «Торонто» Джон Таварес оценил выступление в нынешнем сезоне своего бывшего клуба – «Айлендерс».

«Они проводят очень сильный сезон, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Очевидно, что сейчас в команде все наладилось в защите и вратарской линии. Им принадлежит большая заслуга. Они мало что позволяют соперникам, что приводит к успеху и победам.

Приятно видеть, что у них все в порядке. Но я сосредоточен на «Мэйпл Лифс» и думаю о том, на что могу повлиять. Хотя, конечно, у них очень хороший сезон».

Напомним, Таварес выступал за «Айлендерс» с 2009 по 2018 годы и был капитаном команды. Минувшим летом он подписал семилетний контракт с «Торонто» стоимостью 77 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне «Айлендерс» лидируют в Столичном дивизионе и занимают второе место в Восточной конференции, набрав на одно очко больше «Торонто».

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