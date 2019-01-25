Себастьян Ахо: Контракт Терявяйнена ничего не меняет в моих переговорах с «Каролиной»

Хоккей 25 января 2019 15:23 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Финн проводит третий сезон в составе «ураганов».

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо считает, что подписание его партнером и соотечественником Теуво Терявяйненом нового пятилетнего соглашения с «ураганами» никак не скажется на его переговорах о продлении контракта с клубом.

«Это ничего не меняет, – приводит слова 21-летнего финна официальный сайт НХЛ. – Конечно, я рассчитываю, что надолго останусь в «Каролине». Так что не думаю, что она сделка может поменять мой настрой.

Он (Терявяйнен) отличный игрок. Я рад за него. Он заслужил этот контракт. Это хорошее соглашение и для «Харрикейнз», и для Теуво.

Новости о моем новом контракте? Пока говорить не о чем».

Ахо проводит третий сезон в «Каролине» и в 50 матчах набрал 57 (22+35) очков при показателе полезности «+14» и 16 минутах штрафа.

Добавим, что пятилетний контракт 24-летнего Терявяйнена рассчитан на 27 миллионов долларов.