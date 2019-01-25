«Сочи» отправил вратаря Кочеткова и форварда Хлопотова в фарм-клуб - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 15:30Источник: ХК «Сочи»Автор: Сметанникова Дарья

«Сочи» отправил вратаря Кочеткова и форварда Хлопотова в фарм-клуб

Вратарь Петр Кочетков и нападающий Вадим Хлопотов будут играть в фарм-клубе «Сочи» - «Рязани». Об этом сообщает на официальном сайте черноморской команды.

Кочетков и Хлопотов помогут «Рязани» в домашней серии матчей чемпионата ВХЛ против столичной «Звезды», воскресенского «Химика», усть-каменогорского «Торпедо» и «Сарыарки» из Караганды.

К главной команде «Сочи» привлечен вратарь молодежки Андрей Березинский.

На счету Кочеткова в нынешнем сезоне два матча за «Сочи» в чемпионате КХЛ, в которых команда потерпела два поражения. У Хлопотова 25 игр в регулярке, в которых он забросил одну шайбе и отдал одну голевую передачу.

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