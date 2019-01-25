КХЛ представила логотип розыгрыша Кубка Гагарина-2019

Хоккей 25 января 2019 17:09 Источник: КХЛ Автор: Сметанникова Дарья

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован логотип розыгрыша Кубка Гагарина-2019.

«Кубок Гагарина является центральным элементом логотипа плей-офф сезона-2018/2019, символизируя цель, к которой стремятся клубы лиги. Для надписи «Плей-офф» используется наклонный шрифт букв, обозначая движение вперед. Четким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька», - говорится в сообщении лиги.

11-й в истории плей-офф КХЛ стартует 25 февраля. Финальный матч Кубка Гагарина запланирован на 25 апреля.