Никита Кучеров: Мне без разницы, побью ли рекорд Могильного - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 18:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Никита Кучеров: Мне без разницы, побью ли рекорд Могильного

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился мнением о возможности превзойти рекорд Александра Могильного.

- Мне без разницы. Если готовиться к каждой игре, выходить, играть хорошо - у тебя будут очки. Надо держать эту планку высоко. А остальное приложится. Об очках особо не думаю. Смотрю, конечно, по телевизору. Эту тему крутят, о ней говорят. Но нам сейчас главное - выиграть Кубок Стэнли, попасть в плей-офф. Мы уже три сезона пытаемся, боремся, но чего-то не хватает, - цитирует Кучерова «Матч ТВ».

Напомним, что в 49 встречах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ Кучеров набрал 78 (22+56) очков. Бывший нападающий «Баффало» Александр Могильный в 77 матчах за «Сейбрз» сезона 1992/93 записал на свой счет 127 (76+51) баллов, что является абсолютным рекордом результативности для российских игроков в НХЛ.

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