Стал известен состав сборной России на третий этап Евротура

Хоккей 25 января 2019 18:09 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

В составе сборной России оказалось всего пять хоккеистов, лидирующих в КХЛ клубов – ЦСКА и СКА.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («ХК Сочи»).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Илья Воробьев, старший тренер — Алексей Жамнов, тренер — Анвар Гатиятулин, тренер вратарей — Рашит Давыдов.

Первый матч россияне проведут 7 февраля против Финляндии, 9 февраля сыграют против Швеции и 10 февраля – с чехами.