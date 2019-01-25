Дорофеев – о дебютной шайбе в КХЛ: Эмоции невозможно передать, не знал, куда кинуться

Хоккей 25 января 2019 18:29 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Нападающий «Металлурга» Павел Дорофеев – о победе над «Трактором» (2:0) и дебютной шайбе в КХЛ.

– Какие эмоции? Делись впечатлениями!

– Эмоции только положительные, их невозможно передать! Не знал, куда кинуться.

– Долго шел к этой шайбе, уже наверное где-то и психологически было некомфортно?

– Да, тяжело было, но наконец удалось забить и помочь команде выиграть матч.

– Шайбу в музей?

– Конечно!

– Деннис Расмуссен после гола долго что-то объяснял на скамейке. О чем шла речь?

– Подбадривал, говорил, что надо больше, надо еще, надо с каждой сменой играть еще лучше.