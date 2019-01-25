Валерий Каменский: Кагарлицкий и Шипачев игрой доказали, что должны находиться в сборной - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 20:07Источник: Sport24.ru

Валерий Каменский: Кагарлицкий и Шипачев игрой доказали, что должны находиться в сборной

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал состав сборной России на третий этап Евротура.

- Состав не удивил - я так и думал, что молодых ребят вызовут. После молодежного чемпионата их присутствие в команде является логичным, для меня это не сюрприз.

Кагарлицкий, Бурдасов и Шипачев доказали своей игрой, что должны находиться в сборной, посмотрите таблицу бомбардиров, этот вызов — не общественное давление.

Если Бурдасов сыграет на своем уровне, то может стать лидером сборной, - приводит слова Каменского Sport24.ru.

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на Шведские хоккейные игры.

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