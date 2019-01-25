«Автомобилист» на выезде переиграл «Нефтехимик» - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 21:16Источник: «Советский спорт»

«Автомобилист» на выезде переиграл «Нефтехимик»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на выезде обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Андрей Обидин (4-я минута), Анатолий Голышев (29) и Евгений Грачев (53).

«Автомобилист» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 83 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 44 очка.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 27 января на выезде сыграют с «Металлургом», а команда Вячеслава Буцаева в тот же день примет «Торпедо».

#кхл#хк автомобилист#хк нефтехимик
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