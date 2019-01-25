«Йокерит» на домашнем льду переиграл «Торпедо»

Хоккей 25 января 2019 22:27 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Сакари Маниннен (13-я минута), Карл Столлери (14), Стив Мозес (45) и Йон Норман (53), а у гостей шайбы забросили Энди Мили (5) и Михаил Варнаков (59).

«Йокерит» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 55 очков.

В следующем матче финны 29 января на выезде сыграют с «Салаватом Юлаевым», а нижегородцы в тот же день встретятся с «Нефтехимиком».