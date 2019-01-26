Гэри Беттмэн: Переговоры с профсоюзом были сердечными и конструктивными, нам не нужна драка

Хоккей 26 января 2019 08:52 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Стороны обсудили ситуацию с коллективным соглашением, из которого они могут выйти в 2020 году.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, как прошла встреча с представителями профсоюза игроков, на которой стороны обсудили ситуацию с коллективным соглашением.

«Переговоры были предварительными, тем не менее сердечными и конструктивными, – приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги. – Нам не нужна драка.

Я всегда считал, что мир между работодателями и работниками – это хорошо. Но кое-чего нам надо добиться.

Да, у нас были разногласия в прошлом, но надо признать, что лига сейчас находится в лучшем состоянии, чем раньше. Причем в значительно лучшем. Мы бы не добились таких успехов, не исправив кое-какие недочеты, доставшиеся нам с прошлых времен.

У нас есть стабильность, шансы команд равны, популярность игры растет. Это идет на пользу всем, кто имеет отношение к хоккею. Я говорю не только о финансовой составляющей, но также о спортивной и эстетической. Это очень хорошо для зрителей.

Надеюсь, мы все понимаем, как важен для нас мир, потому что только так мы можем добиться многого. А перспективы у нас открываются еще привлекательнее, чем те, которые были в прошлом».

Напомним, нынешний коллективный договор был подписан в январе 2013 года и рассчитан до конца сезона 2021/2022. При этом в ближайший год каждая из сторон может выступить за его досрочное прекращение в 2020 году. Если этого не произойдет, соглашение будет действовать до конца его срока.