«Авангард» нанес «Куньлуню» шестое поражение подряд - Советский спорт
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Хоккей26 января 2019 12:59Автор: Липкин Антон

«Авангард» нанес «Куньлуню» шестое поражение подряд

Михеев сделал дубль.

«Авангард» выиграл у «Куньлунь Ред Стар» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ во дворце спорта «Фэйян» в Шанхае.

В составе «ястребов» дубль сделал форвард Илья Михеев, по голу забили Максим Чудинов, канадец Тэйлор Бек, Ансель Галимов и Кирилл Петров. У «Кунлуня» шайбы на счету финна Олли Палолы, а также канадцев Джастина Фонтэйна и Блэйка Парлетта.

«Авангард» набрал 75 очков и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на восемь очков от «Автомобилиста». «Куньлунь», потерпевший шестое поражение подряд, идет на Востоке десятым.

28 января команды проведут еще один матч друг с другом в Шанхае.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Авангард» (Омск) – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Голы: Палола, 25. Фонтэйн, 46. Парлетт, 53 – Михеев, 12, 60. Чудинов, 31. Бек, 39. Галимов, 44. Петров, 48.

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