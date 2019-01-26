Андрей Мартемьянов: С «Нефтехимиком» получилась равная игра, в которой было высокое напряжение

Хоккей 26 января 2019 18:39 Источник: ХК «Нефтехимик»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о победе над «Нефтехимиком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра была очень напряженный. Видно, что соперник был заряжен, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Нефтехимика». – Хорошее движение было, много силовой борьбы.Что касается игры нашей команды, то поблагодарил ребят за самоотверженность. Они много бросков приняли на себя. Моменты, которые мы создали, смогли использовать. А так, равная игра, в которой было очень высокое напряжение.

– Ваша команда в этом сезоне сыграла с «Нефтехимиком» уже не один матч. Вы играли против Андрея Назарова, а теперь против Вячеслава Буцаева. Что-нибудь поменялось в игре «Нефтехимика»?

– Конечно поменялось. К этому матчу мы особенно готовились. Очень четко разбирали те же раскаты, входы в зону – то, чем пользуется соперник в данный момент. Игра, конечно, поменялась. Я бы сказал, она стала более осмысленной. Та же агрессия осталась, но движение, раскаты поменялись однозначно. В некоторых моментах соперник создавал для нас проблемы. Особенно при входе в зону и в средней зоне.