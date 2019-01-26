Дубль Томаса принес победу «Трактору» в матче с «Ак Барсом» - Советский спорт
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Хоккей26 января 2019 19:19Источник: «Советский спорт»

Дубль Томаса принес победу «Трактору» в матче с «Ак Барсом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.

У победителей встречи дубль оформил Кристиан Томас (9-я и 44-я минуты), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джастин Азеведо (55).

«Трактор» одержал третью победу в последних пяти играх и с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче челябинцы 30 января примут «Витязь», а казанцы днем ранее сыграют с «Автомобилистом».

#кхл#хк ак барс#хк трактор
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