Илья Воробьев: В матче с «Динамо» у СКА много что получалось

Хоккей 26 января 2019 20:27 Источник: Sport24.ru

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

- У нас много что получалось. Много голов на разный вкус и цвет. Продолжаем готовиться к выездной серии. Сам еще играл в «Юбилейном», атмосфера сегодня была хорошей.

Кныжова - с дебютом. Парень развивается, мы давно за ним следили. У него интересная техника, катание, потенциал у него хороший, - передает слова Воробьева корреспондент Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче подопечные Ильи Воробьева 29 января на выезде сыграют с «Металлургом».