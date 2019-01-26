Гиртс Анкипанс: В матче со СКА были намного медленнее, чем обычно

Хоккей 26 января 2019 20:51 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:7).

- СКА победил заслуженно. Мы сегодня были намного медленнее, чем обычно. Крупно проиграли, но надо забыть и двигаться дальше - у нас жёсткая борьба за плей-офф, нет времени переживать. Оптимальный вариант – выиграть все оставшиеся матчи. Сложный вопрос, сколько нужно выиграть, чтобы попасть в плей-офф. Мы не считаем, идем шаг за шагом. Будем стараться, прикладывать все силы чтобы попасть туда, - цитирует специалиста РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче рижане на выезде сыграют с московским «Динамо».