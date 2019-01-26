«Слован» потерпел десятое поражение кряду, уступив дома минскому «Динамо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей26 января 2019 21:23Источник: «Советский спорт»

«Слован» потерпел десятое поражение кряду, уступив дома минскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло братиславский «Слован» со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Джонатон Блум (9-я минута), Андрей Степанов (32), Артем Волков (36) и Александр Китаров (58), а у хозяев льда шайбы забросили Марио Лунтер (16) и Эрик Желина (20).

«Динамо» прервало серию из пяти поражений и с 36 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Слован», потерпевший десятое поражение кряду, в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче минчане 28 января на выезде сыграют с ЦСКА, а подопечные Владимира Орсага 31 января примут «Сочи».

#кхл#хк слован#хк динамо минск
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта