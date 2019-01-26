«Слован» потерпел десятое поражение кряду, уступив дома минскому «Динамо»

Хоккей 26 января 2019 21:23 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло братиславский «Слован» со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Джонатон Блум (9-я минута), Андрей Степанов (32), Артем Волков (36) и Александр Китаров (58), а у хозяев льда шайбы забросили Марио Лунтер (16) и Эрик Желина (20).

«Динамо» прервало серию из пяти поражений и с 36 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Слован», потерпевший десятое поражение кряду, в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче минчане 28 января на выезде сыграют с ЦСКА, а подопечные Владимира Орсага 31 января примут «Сочи».