Столичный дивизион обыграл Атлантический в полуфинале Матча звезд НХЛ

Хоккей 27 января 2019 06:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в в Сан-Хосе на арене "Эс-Эй-Пи-центр".

Хоккеисты Столчиного дивизиона нанесли поражение команде Атлантического дивизиона в полуфинале Матча звезд НХЛ.

Лучшим игроком матча стал канадский форвард Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Дубль также оформил Сет Джонс. Ещё по забросили Крис Летанг, Себастьян Ахо и Кэм Аткинсон. В составе проигравшей команды отличились Джек Айкел, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Джон Таварес.

Российский нападающий Никита Кучеров провёл на льду 7 минут 33 секунды, нанёс один бросок в створ и окончил матч с показателем полезности "-1". Андрей Василевский отразил 10 бросков из 13.

Таким образом, соперниками Столичного дивизиона в финале станет команда Центрального, которая ранее разгромила Тихоокеанский со счётом 10:4.