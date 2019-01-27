Андрей Сидоренко: Понимали, что «Слован» будет мотивирован после девяти поражений подряд

Хоккей 27 января 2019 07:51

28 января белорусский клуб сыграет на выезде против московского ЦСКА.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко дал комментарий после победы над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Матч получился интересным. Обе команды хотели победить. Мы прекрасно понимали, что «Слован» будет мотивирован после девяти поражений подряд.

Неплохо начинали. Потом хозяева перехватили инициативу. Во втором периоде пришлось нелегко. Благодарен команде за то, что выстояла. Ну, а решающим стал гол Волкова в меньшинстве», – заявил специалист.