Сергей Зубов: У «Сочи» давно есть проблема с реализацией

Хоккей 27 января 2019 22:02 Источник: ХК «Локомотив» Автор: Липкин Антон

«Сочи» проиграл в гостях «Локомотиву», не забросив ни одной шайбы.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:1) в Ярославле.

– Обидно проигрывать такие матчи, где все поначалу складывается неплохо – у команды есть и желание, и моменты в атаке, – приводит слова Зубова официальный сайт «Локомотива». – Во втором периоде был тяжелый для нас длинный отрезок, но в целом игра получилась равной. В нашей ситуации нельзя долго думать о поражении. Уже завтра будем готовиться к следующей игре.

– В первой половине игра вам удавалась, но не хватило в завершающей стадии. В дальнейшем уже, видимо, не осталось сил. Почему так получилось?

– У нас давно есть проблемы с реализацией – команда создает много моментов, но завершения не хватает. Нет хладнокровия, желания... Некоторые игроки получили травмы, в том числе и сегодня – Денис Мосалев не смог доиграть матч. Пришлось завершать игру в 11 нападающих.

Для «леопардов» это поражение стало пятым в последних шести матчах. Команда остается в зоне плей-офф на Западе, но опережает рижское «Динамо» всего на одно очко.