Дмитрий Квартальнов: Здорово, что Коновалов дал нам шанс

Хоккей 27 января 2019 22:18 Источник: ХК «Локомотив» Автор: Липкин Антон

20-летний голкипер отразил все 38 бросков в матче с «Сочи» и в десятый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле.

«Была равная игра, – приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. – Правда, мы слабо провели первый период – по броскам в створ серьезно проиграли. Нужно было бросать по воротам, идти на «пятак».

Здорово, что Илья (Коновалов) дал нам шанс, вернул в игру. Нам нужно было терпеть, и удача все-таки пришла. Я говорил команде, что таких матчей будет много – нужно уметь терпеть и держаться».

Напомним, единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Егор Аверин. 20-летний голкипер Илья Коновалов отразил все 38 бросков и в десятый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Добавим, что «Локомотив» не пропускает два матча подряд. Всего же победная серия команды составляет шесть игр.