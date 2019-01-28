Вадим Шипачев: Не смотрим на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф - Советский спорт
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Хоккей28 января 2019 08:07Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Вадим Шипачев: Не смотрим на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф

«Динамо» идет пятым в Западной конференции КХЛ.

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что ему все равно с кем играть в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Не смотрим на таблицу и на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф, – приводят «Известия» слова Шипачева. – Хотим просто выигрывать каждый матч, занять максимально высокое место в регулярном чемпионате. Поэтому будем биться за победу в каждой из оставшихся встреч».

Напомним, «Динамо» набрало 61 очко и занимает пятое место в Западной конференции, опережая «Спартак», у которого столько же очков.
В понедельник бело-голубые примут одноклубников из Риги. Начало матча – 19:30 (мск).

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