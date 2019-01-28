Даррен Диц: Планирую сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира - Советский спорт
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Хоккей28 января 2019 12:32Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Даррен Диц: Планирую сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира

Канадец проводит второй сезон за «Барыс».

Защитник «Барыса» Даррен Диц сообщил, что рассчитывает сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира уже в этом году.

«Вопрос в процессе решения, я планирую сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира, но пока не могу сказать точно, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего канадца. – Со своей стороны я все сделал, заполнил все бумаги, теперь жду решения вопроса, жду ответа от федерации».

Напомним, Диц проводит второй сезон в КХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 47 (14+33) очков в 52 матчах при показателе полезности «+26» и 45 минутах штрафа.

Добавим, что сборная Казахстана выступит в группе A первого дивизиона. Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая в Астане.

#кхл#хк барыс#диц даррен#чмх-2019#сборная казахстана по хоккею
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