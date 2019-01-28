«Амур» разгромил «Адмирал», забросив семь безответных шайб

Хоккей 28 января 2019 14:39 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Амура» переиграли «Адмирал» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

В составе хабаровского клуба заброшенными шайбами отличились Валентин Пьянов (3-я минута), Виталий Атюшов (4), Денис Голубев (8), Ян Коларж (28), Томаш Зогорна (31), Александр Кузнецов (48) и Никита Камалов (59).

Отметим, что голкипер хабаровчан Марек Лангхамер отразил 27 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне .

После этой победы «Амур», набрав 37 очков, расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 35 баллов, занимает 13 место.

В следующем матче «Амур» на своем льду примет «Куньлунь», а «Адмирал» в гостях сыграет против минского «Динамо».