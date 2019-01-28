Сергей Светлов: Что можно сказать после 0:7… Хочу попросить прощения

Хоккей 28 января 2019 15:27 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Адмирал» проиграл дома «Амуру» с разгромным счетом.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался о поражении от «Амура» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«После такого матча мало что можно сказать… Хочу попросить у болельщиков прощения за плохую игру», – приводит слова Светлова официальный сайт клуба.

Напомним, голы в матче забили Валентин Пьянов, Виталий Атюшов, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.

«Амур» одержал вторую победу подряд и вернулся на предпоследнее место в Восточной конференции, опередив «Адмирал».

В следующем матче 31 января «Адмирал» сыграет в гостях с минским «Динамо».