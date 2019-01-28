Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Швеции на домашний этап Евротура

Хоккей 28 января 2019 21:00 Источник: КХЛ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг назвал состав на Шведские хоккейные игры, которые пройдут с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

Вратари: Магнус Хелльберг (СКА), Адам Рейдеборн («Юргорден», Швеция)

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Симон Бертильссон («Брюнэс», Швеция), Йеспер Селльгрен («Лулео», Швеция), Филип Хольм («Торпедо»), Виктор Лев («Йокерит»), Эмиль Дьюс («Шеллефтео», Швеция), Джоэль Перссон («Векше», Швеция);

Нападающие: Юаким Нюгорд, Микаль Линдквист, Линус Юханссон (все – «Ферьестад», Швеция), Якоб Лилья, Якоб Йозефсон, Юнатан Давидссон, Эмиль Бернстрем (все - «Юргорден», Швеция), Эмиль Ларссон («Лулео», Швеция), Эмиль Сильвегорд, Фредрик Хендемарк (оба - «Мальме», Швеция), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Мора», Швеция), Йеспер Боквист («Брюнэс», Швеция).