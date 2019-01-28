«Северсталь» в серии буллитов вырвала победу у «Витязя»

Хоккей 28 января 2019 21:39 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Северстали» в серии буллитов переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе подмосковной команды заброшенной шайбой отметился Борна Рендулич (22-я минута). У череповецкой команды отличился Дмитрий Марковин (56).

Победный буллит на свой счет записал Александр Петунин.

После этой победы «Витязь», имея в активе 57 очков, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», набрав 42 балла, занимает десятое место.

В следующем матче «Северсталь» на своем льду примет «Локомотив», а «Витязь» в гостях сыграет против «Трактора».