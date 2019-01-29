Агент: Сообщили «Коламбусу», что хотим обсуждать будущее Панарина после сезона

Хоккей 29 января 2019 08:42 Автор: Липкин Антон

1 июля российский форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Агент форварда «Коламбуса» Артемия Панарина Дэн Мильштейн выступил с заявлением, в котором сообщил, что сторона игрока не будет вести переговоры с клубом до окончания сезона.

«Мы проинформировали команду, что хотим обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет – сосредоточиться на концовке сезона и постараться завоевать Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков. Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет», – написал Мильштейн в твиттере.

Напомним, 1 июля 27-летний Панарин может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне форвард набрал 53 (19+34) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.