Никита Кучеров: Все смотрят на очки, но я считаю, что могу здорово прибавить в игре в целом - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 09:42Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Никита Кучеров: Все смотрят на очки, но я считаю, что могу здорово прибавить в игре в целом

Форвард «Тампы-Бэй» возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров оценил то, как для него сложилась первая половина сезона.

«Все смотрят на очки, – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ. – Это хорошо. Но я считаю, что могу здорово прибавить в том, что касается игры в целом. Во многих матчах у меня не так много голевых моментов, я ошибаюсь в передачах, теряю шайбу. У меня не всегда получается держать шайбу на крюке так долго, как мне хотелось бы. Всегда есть над чем работать.

Половина сезона прошла хорошо, но ничего еще не закончено. Год назад я был в точно таком же положении. Сезон неплохо складывался, первая половина получилась удачной. Но я хочу убедиться, что в этом году я смогу не только высоко поднять планку, но удержу ее на этом уровне. Хорошие хоккеисты в каждом сезоне играют стабильно».

Напомним, Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров сезона, набрав в 49м матчах 78 (22+56) очков при показателе полезности «+15» и 26 минутах штрафа.

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