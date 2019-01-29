Эдгар Масальскис: Обидное поражение, 2:0 вели и пропустили три очень легких гола

Хоккей 29 января 2019 09:26 Источник: «Собеседник»

Тренер рижского «Динамо» Эдгар Масальскис – о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Ну, очень обидное поражение… Очень обидное поражение, – приводит слова Масальскиса «Собеседник». – 2:0 вели – и пропустили, в принципе, три очень легких гола. Не то чтобы у них не было моментов – были выходы в ноль и так далее – но то, что мы победу упустили – это безобразие полное.

– Наверное, особое безобразие – это два пропущенных вашей командой гола за полминуты?

– Все три гола. Из-за вбрасывания получили, индивидуальные ошибки некоторых хоккеистов. А так игра очень напряженная, и могли выиграть и мы, и они. Очень обидно, что так.

– Как вам «ВТБ-Арена»?

– Хорошая, хорошая атмосфера. Ну, когда здесь будет полный аншлаг, здесь вообще будет очень хорошо.