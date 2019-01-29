Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на этап Евротура в Швеции

Хоккей 29 января 2019 19:34 Источник: Федерация хоккея Чехии

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига определился с составом на Шведские хоккейные игры, которые пройдут в рамках этапа Евротура с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

Вратари: Патрик Бартошак («Витковице», Чехия), Шимон Хрубец («Оцеларжи», Чехия»);

Защитники: Адам Полашек («Нефтехимик»), Марек Грбас («Амур»), Ондржей Витасек («Куньлунь Ред Стар»), Томаш Кундратек («Давос», Швейцария), Якуб Крейчик («Лукко», Финляндия), Ондржей Немец, Ян Штенцель (оба – «Комета», Чехия), Милан Доудера («Оцеларжи», Чехия), Петр Заморски («Маунтфилд», Чехия);

Нападающие: Иржи Секач («Ак Барс»), Томаш Зогорна («Амур»), Роман Хорак («Векшё», Швеция), Ян Коварж, Милан Гулаш («Шкода», Чехия), Марек Квапил, Михал Бирнер, Томаш Филиппи, Радан Ленц (все – «Били Тигржи», Чехия), Хинек Зогорна («Лахти», Финляндия), Петр Холик, Мартин Затёвич (оба – «Комета», Чехия), Патрик Здрахал («Витковице», Чехия), Матей Странски («Мора», Швеция), Радек Коближек («Оулу», Финляндия).