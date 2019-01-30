Два очка Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало» - Советский спорт
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Хоккей30 января 2019 06:06Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Два очка Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

Хоккеисты "Коламбуса" уступили "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5).

Отметим, что в составе "Блю Джекетс" две голевые передачи отдал российский форвард Артемий Панарин, а его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34.

Таким образом, "Коламбус" потерпел третье поражение кряду, а "Баффало" одержал победу в шести последних матчах.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Баффало» – 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Родригес (Миттельштадт, Шири), 02:14 – 0:1; Дюбуа (Мюррей, Аткинсон), 03:17 – 1:1; Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб), 07:59 – 1:2; Томпсон (Далин, Богосян), 09:39 – 1:3; Фолиньо (Панарин, Дюбуа), 20:21 – 2:3; Скиннер (Айкел, Далин), 20:42 – 2:4; Дубински (Харрингтон, Андерсон), 36:52 – 3:4; Аткинсон (Мюррей, Панарин), 39:27 – 4:4; Шири (Родригес, Богосян), 42:12 – 4:5.

#нхл#хк коламбус блю джекетс#хк баффало сэйбрз
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