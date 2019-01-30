18 сейвов Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией» - Советский спорт
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Хоккей30 января 2019 06:31Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

18 сейвов Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Хоккеисты "Филадельфии" обыграли в гостях "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0).

Единственную шайбу на 2-й минуте забросил шведский форвард Оскар Линдблом.

Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду 26 минут и 2 секунды, а вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 19. Его партнер по команде – нападающий Владислав Наместников отыграл 24 минуты и 14 секунд.

Таким образом, "Филадельфия" одержала пятую победу кряду.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Филадельфия» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Линдблом (Кутюрье, Ворачек), 01:40 – 0:1.

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