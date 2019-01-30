18 сейвов Георгиева не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Хоккеисты "Филадельфии" обыграли в гостях "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0).
Единственную шайбу на 2-й минуте забросил шведский форвард Оскар Линдблом.
Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду 26 минут и 2 секунды, а вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 19. Его партнер по команде – нападающий Владислав Наместников отыграл 24 минуты и 14 секунд.
Таким образом, "Филадельфия" одержала пятую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Филадельфия» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Линдблом (Кутюрье, Ворачек), 01:40 – 0:1.