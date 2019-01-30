Евгений Малкин: Даже подумать не мог, что у меня будет минус 20

Хоккей 30 января 2019 08:48 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Суммарный показатель полезности игрока достиг отметки в "-20". Он вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в беседе с пресс-службой НХЛ оценил свое выступление в текущем сезоне.

"Я знаю свой уровень. Знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде. В следующем матче я сыграю правильно, сделаю всё, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад. Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный. Смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет минус 20. Очень обидно.

Мы позволяем соперникам создавать очень много опасных моментов. В большинстве играем в четыре нападающих и должны понимать, что при потере шайбы все пятеро должны откатываться назад. Не один или два человека, как, например, Крис Летанг. Он бьётся, и мы должны помогать ему. А порой он остаётся один против двух, а то и трех соперников. Если мы потеряли шайбу в средней зоне, вся пятёрка должна возвращаться. Это важно. Вчера у нас на большинство выходили отличные ребята, но мы далеко не все делали правильно", – заявил нападающий.