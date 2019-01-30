Евгений Малкин: Даже подумать не мог, что у меня будет минус 20 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей30 января 2019 08:48Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

Евгений Малкин: Даже подумать не мог, что у меня будет минус 20

Суммарный показатель полезности игрока достиг отметки в "-20". Он вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в беседе с пресс-службой НХЛ оценил свое выступление в текущем сезоне.

"Я знаю свой уровень. Знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде. В следующем матче я сыграю правильно, сделаю всё, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад. Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный. Смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет минус 20. Очень обидно.

Мы позволяем соперникам создавать очень много опасных моментов. В большинстве играем в четыре нападающих и должны понимать, что при потере шайбы все пятеро должны откатываться назад. Не один или два человека, как, например, Крис Летанг. Он бьётся, и мы должны помогать ему. А порой он остаётся один против двух, а то и трех соперников. Если мы потеряли шайбу в средней зоне, вся пятёрка должна возвращаться. Это важно. Вчера у нас на большинство выходили отличные ребята, но мы далеко не все делали правильно", – заявил нападающий.

#нхл#хк питтсбург пингвинз#малкин евгений
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта