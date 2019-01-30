Никита Кучеров: В России мы просто дурака валяли в подготовке к матчам

Хоккей 30 января 2019 18:44 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Сметанникова Дарья

В России Никита Кучеров выступал за «Красную Армию» в МХЛ и ЦСКА в КХЛ.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучеров сравнил подходы к хоккею в России и НХЛ.

«Я видел, что люди следят за тем, что едят, как готовятся к матчам. В России такого не было. Мы просто дурака валяли. Никого не волновало, против кого нам предстоит играть. Никто не спал.

Здесь же я увидел, как ребята следят за своим рационом, что происходит после матчей. В России у нас был час на тренировку, и ни минуты больше. Нельзя было остаться после тренировки или наоборот прийти пораньше. А оказавшись в Северной Америке, я увидел, какая здесь другая жизнь, в которую я влюбился», - цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Напомним, Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров сезона, набрав в 49 матчах 78 (22+56) очков при показателе полезности «+15» и 26 минутах штрафа.