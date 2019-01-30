«Витязь» вырвал победу у «Трактора» в гостях

Хоккей 30 января 2019 19:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Витязь».

Матч закончился победой подмосковной команды со счетом 3:2. «Витязь» вырвал победу, уступая по ходу матча со счетом 1:2.

В составе подольской команды шайбы забросили Павел Чернов (3-я минута), Денис Кокарев (37) и Илья Шинкевич (38). У «Трактора» отличились Марсель Шолохов (8) и Александр Рыбаков.

«Витязь» после 54 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» идет восьмым на Востоке.

В следующем матче команды из Челябинска 2 февраля примет магнитогорский «Металлург», а «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с «Автомобилистом».