«Витязь» вырвал победу у «Трактора» в гостях

В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Витязь».
Матч закончился победой подмосковной команды со счетом 3:2. «Витязь» вырвал победу, уступая по ходу матча со счетом 1:2.
В составе подольской команды шайбы забросили Павел Чернов (3-я минута), Денис Кокарев (37) и Илья Шинкевич (38). У «Трактора» отличились Марсель Шолохов (8) и Александр Рыбаков.
«Витязь» после 54 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» идет восьмым на Востоке.
В следующем матче команды из Челябинска 2 февраля примет магнитогорский «Металлург», а «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с «Автомобилистом».