Алексей Тертышный: «Трактору» не хватило агрессии перед воротами соперника - Советский спорт
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Хоккей30 января 2019 20:11Источник: ХК «Трактор»

Алексей Тертышный: «Трактору» не хватило агрессии перед воротами соперника

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение «Витязю» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Думаю, что была достаточно равная игра. В первом периоде соперник начал чуть активнее. Потом мы перехватили инициативу, забили хорошие голы. Второй период начали с меньшинства, смогли выстоять и перевести игру в зону соперника. Опять же, были моменты, надо было реализовывать их. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но не хватило агрессии перед воротами соперника, - приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».

Добавим, что в следующем матче «Трактор» на своем льду примет «Металлург».

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