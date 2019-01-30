Алексей Тертышный: «Трактору» не хватило агрессии перед воротами соперника

Хоккей 30 января 2019 20:11 Источник: ХК «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение «Витязю» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Думаю, что была достаточно равная игра. В первом периоде соперник начал чуть активнее. Потом мы перехватили инициативу, забили хорошие голы. Второй период начали с меньшинства, смогли выстоять и перевести игру в зону соперника. Опять же, были моменты, надо было реализовывать их. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но не хватило агрессии перед воротами соперника, - приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».

Добавим, что в следующем матче «Трактор» на своем льду примет «Металлург».