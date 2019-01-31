«Питтсбург» обыграл «Тампу», Малкин набрал 2 очка и подрался со Стэмоксом

Хоккей 31 января 2019 06:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

С форвардом "молний" россиянин подрался в начале третьей двадцатиминутки. Оба игрока получили по 5-минутному штрафу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на домашней арене победил "Тампу-Бэй" со счетом 4:2.

Отметим, что российский форвард Евгений Малкин отдал 2 голевых передачи и теперь в его активе 601 голевой пас.

Таким образом, он стал четвертым россиянином по данному показателю в истории НХЛ. Ранее отметку в 600 передач преодолели Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Добавим, что российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Тампа» – 4:1 (3:0, 1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 3 Шейэн (Летанг, Уилсон); 2:0 – 8 Кросби (Симон); 3:0 – 8 Кессел (Малкин, Раст); 4:0 – 26 Летанг (Малкин, Кессел); 4:1 – 55 Миллер (Макдона, Киллорн); 4:2 – 57 Стэмкос (Хедман, Кучеров)