«Даллас» с Радуловым одержал победу над «Баффало» - Советский спорт
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Хоккей31 января 2019 07:46Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Даллас» с Радуловым одержал победу над «Баффало»

Встреча прошла на домашней арене "Старз".

Хоккеисты "Далласа" обыграли "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0).

Единственную шайбу забросил нападающий Джейми Бенн, а голкипер хозяев Бен Бишоп оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

Отметим, что форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

Таким образом, "Старз" одержали вторую победу кряду, а "Баффало" потерпел пятое поражение за последние семь матчей.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Баффало» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Бенн (Федун), 08:39 – 1:0.

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