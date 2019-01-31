Дубль Якупова помог СКА обыграть на выезде «Барыс»

Хоккей 31 января 2019 19:01 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ астанинский «Барыс» на домашней льду проиграл петербургскому СКА – 2:3.

У победителей встречи дубль оформил Наиль Якупов (11-я, 23-я минуты) и единожды отличился Павел Дацюк (16), а у хозяев льда шайбы забросили Андре Петерссон (1) и Даррен Диц (31).

СКА одержал шестую победу кряду и с 91 очком лидирует в Западной конференции, а «Барыс», потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 75 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 2 февраля на выезде сыграют с «Сибирью», а команда Андрея Скабелки в тот же день примет «Йокерит».