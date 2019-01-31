Андрей Скабелка: Удаление Кормье? Мы уже немного превращаем хоккей в футбол

Хоккей 31 января 2019 21:23 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о поражении от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились. В целом, здорово команда играла, отличное движение. И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко.

Но, как получилось, так получилось, готовимся к следующему матчу. Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.

– Андрей Владимирович, с таким напряженным графиком успевают ли ребята восстанавливаться морально и физически?

– Я после прошлой игры попытался что-то сказать, и уже три дня обсуждают этот момент. Нам же нельзя обсуждать судей, потому что штраф, и нельзя говорить ничего про остальные моменты. Как есть, так есть, я же не пытался оправдываться. Просто немного странно, ты играешь подряд через день игры с такими перелетами. Я только это хотел сказать. Как можем, восстанавливаемся.

По движению и по самоотдаче вопросов нет. Перед плей-офф такие матчи очень полезны и нужны. Играли со СКА, мы играли и двигались хорошо, это дорого стоит. Но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. Я думаю, через такие игры мы станем только сильнее.

– С Кормье уже разговаривали? И будут ли какие-то санкции применены за это удаление?

– Я надеюсь, что завтра нам расскажет КХЛ о всех этих санкциях. Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол.