Хоккей 31 января 2019 22:36 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на выезде по буллитам обыграл минское «Динамо» – 3:2.

Основное время завершилось вничью – 2:2. У гостей шайбы забросили Ниикита Феоктистов (8-я минута) и Степан Захарчук (20), а у хозяев льда – Александр Когалев (32) и Евгений Ковыршин (57).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались подопечные Сергея Светлова, победный бросок на счету Сергея Конькова.

«Адмирал» одержал третью победу в последних пяти играх и с 37 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе 38 очков.