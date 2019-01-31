«Спартак» в овертайме проиграл рижскому «Динамо»

Хоккей 31 января 2019 22:59 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде в овертайме проиграл рижскому «Динамо» со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Мартиньш Дзиеркалс (19) и Линус Виделль (60), забивший на 27-й секунде овертайма, а у гостей единственную шайбу забросил Антон Злобин (30).

«Спартак» потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на девятой строчке, имея в активе 54 очка.

В следующем матче красно-белые 2 февраля примут «Ак Барс», а рижане в тот же день в Минске сыграют с местным «Динамо».